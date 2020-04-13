Государственная архитектерно-строительная инспекция 31 марта выдала разрешение ООО "Олимп- ЛТД" разрешение на "реконструкцию с надстройкой кафе" на ул. Крещатик, 23-Б в Киеве - по этому адресу (напротив КГГА) размещается заброшенное здание ресторана "Гималаи".

Об этом сообщает издание "Хмарочос".

Отмечается, что владельцы ресторана еще с 2014 года планируют снести павильон и построить вместо него не менее 4 этажа, "наполненных новой, торгово-развлекательной функцией".

"Предварительный проект, разработанный компанией ABC-build, предусматривал для нового здания "несколько вариантов фасадов, интегрированных в существующую застройку, поскольку улица Крещатик является улицей-памятником", - говорится в сообщении.

"Нашей проектной группой было наработано оптимальное архитектурное и инженерное решение, которое не нарушало существующую градостроительную ситуацию и удовлетворяло потребности заказчика полностью", - заявляли архитекторы.

В то же время с самого начала против таких планов выступили жители соседнего дома, который является частью архитектурного ансамбля улицы. По их словам, во время первого сооружения этого павильона рестораторы захватили их придомовую террасу, а новое строительство наглухо закроет им окна.

Подчеркивается, что заказчиком строительства осталась та же фирма - ООО "Олимп-ЛТД", учредителями которой является супруга и сын украинского политика и бизнесмена Михаила Бродского.

При этом, изменился проектировщик объекта - им стала компания "Едельбург Архитектс", которую связывают с девелоперской компанией Edelburg Development.

"Последние два строительства компания вела как партнер или преемник компании" Укрбуд ", которая ранее принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю", - добавляет издание.

Заказчик строительства в прошлом году просил Минрегионстрой разрешить ему отклониться от некоторых строительных норм, но по крайней мере дважды получал отказ.