Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Компания Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация владельца карточки, для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Этот шаг позволит покупателям оплачивать покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины", - говорится в сообщении.

"В бесконтактных платежах потребители прежде всего ценят скорость, удобство и простоту. Более 52% транзакций в Украине уже происходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей выросла", - заявила старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

"Во время бесконтактных оплат смартфоном и смарт-часами с цифровыми картами Visa ввода ПИН-кода не требуется для транзакций на любую сумму", - добавили в Visa.

Экономическая правда