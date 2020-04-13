За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое — исследование

За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое, а общее количество вакансий, которые имели активные вакансии, упало на 25%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на исследование Work.ua.

"В сфере IТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохранятеся. По данным сайта для поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий сократилось в полтора раза по сравнению с началом года", - говорится в сообщении.

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Напомним:

38% взрослых украинцеы заявили об уменьшении регулярного дохода семьи вследствие эпидемии коронавируса, 16% - о полной потере дохода, 14% - о потере работы, 60% украинцев назвали не менее 1 вида финансовых потерь.