Депутатам предлагают отказаться от 38 статей расходов бюджета

В проекте закона об изменениях в госбюджет, который Рада рассмотрит 13 апреля, предлагается полностью отказаться от финансирования 38 статей расходов бюджета.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

"В некоторых случаях это означает поставить на паузу внедрения части реформ в 2020 году", - отмечается в сообщении.

В частности, в изменениях в бюджет предлагают "обнулить" в текущем году расходы на:

⁃ Фонд энергоэффективности

⁃ Важные для МОН программы финансирования приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в вузах

⁃ Фонд развития высших учебных заведений

⁃ Фонд развития инноваций

⁃ Агентство по управлению государственным долгом (которое должно было заработать с сентября 2020 года)

⁃ Создание и функционирование Фонда национального богатства

⁃ Формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов

⁃ Субвенция Одесской области на реконструкцию "Аэропорта Измаил"

Отказ от финансирования этих расходов сэкономит бюджету 7,5 млрд грн, говорится в сообщении.

"Правда, часть из этих программ и без того не "работали" - финансирование на них выделялось и в прошлые годы, но реально так и не предоставлялось. Как, например, в случае с финансированием торговых представительств за рубежом", - отмечают эксперты.

"Вместе с тем, часть программ, например, Минобразования, крайне важны для реформирования страны и остановка их финансирования будет стоить дорого", - добавляется в сообщении.

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Экономическая правда