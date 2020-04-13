Депутатам предлагают значительно перераспределить средства между министерствами и предусмотреть дополнительно 1,078 миллиарда гривен на Государственную судебную администрацию.

Об этом говорится в статье ЭП "Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса".

Анализ различных редакций бюджета свидетельствует о том, что планы правительства финансировать судебную ветвь власти сильно менялись, отмечается в статье.

Так, в первоначальной редакции бюджета, который подготовило Министерство финансов, предлагалось отказаться от запланированного увеличения расходов на Государственную судебную администрацию. После "доработки" депутатами расходы решили увеличить на 1,078 млрд грн.

В общем, предполагается, что больше всего средств в перераспределены бюджете заберут в троих: Министерства развития общин (- 6,8 млрд грн), Министерства культуры (-5 млрд грн) и Минобразования (- 4,95 млрд грн).

Больше всего средств дополнительно получит Министерство финансов (69,7 млрд грн), ведь оно будет распорядителем Фонда борьбы с COVID-19. Собственно, финансирование этого Фонда составит 64,7 млрд грн.



На 29,7 млрд грн возрастет финансирование Пенсионного фонда. Это позволит выполнить план правительства по повышению пенсий и единоразовых пенсионных выплат.

Наряду с этим на помощь медицинской системе предполагается 15,5 млрд грн, которые дополнительно получит Минздрав. То есть помощь пенсионерам будет вдвое больше, чем помощь медицинской системе.

Читайте подробнее в материале: Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса

Экономическая правда