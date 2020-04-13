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"Антикризисный" бюджет: сбор налогов в 2020 году уменьшится на 143 миллиарда

Понедельник, 13 апреля 2020, 10:45
 

В законопроекте о пересмотре бюджета поступления от налогов уменьшатся на 143 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

В целом, согласно финальной версии изменений, доходы государственного бюджета уменьшатся на 120 млрд грн, то есть на 11% (с 1095,6 до 975,8 млрд грн).

В свою очередь, поступления от налогов уменьшатся вообще на 143 млрд грн.

Предполагается, что часть падения компенсируют за счет изъятия в бюджет еще большей доли прибыли государственных предприятий.

Если раньше планировалось, что госпредприятия перечислят в бюджет 41,3 млрд грн, сейчас эта цифра увеличилась на 26,7 млрд грн - до 68 млрд грн.

Больше всего "упадут" такие налоговые поступления: по НДС с ввезенных в Украину товаров (-45,7 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров (-21,4 млрд грн), НДФЛ (-18,5 млрд грн), налог на прибыль предприятий (-20,7 млрд грн), рентная плата за пользование недрами на добычу газа (-20,5 млрд грн).

 

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Экономическая правда

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