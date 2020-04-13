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16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону будут голосовать разделами

Понедельник, 13 апреля 2020, 09:50
 

Рассмотрение 16000 поправок к так называемому "антиколомойскому" закону будет происходить за 119 статьей регламента, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами.

Источник: статья УП "Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойский" закон"

Прямая речь члена профильного комитета: "Мы пойдем по 119 статье регламента. Это позволит отсеивать правки целым пачками. Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть".

Детали: Планируется, что банковский комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет какая-то часть правок. После этого Рада будет голосовать за тексты разделов, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет.

Именно тогда можно ожидать, что закон будет принят в целом при условии наличия голосов.

"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячах правок. Если честно, то можно было бы и на понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели ", – добавил член банковского комитета.

Почему это важно: Принятие банковского законопроекта – одно из условий Международного валютного фонда для получения Украиной денежного транша.

Что предшествовало: Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

По словам собеседника УП, еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля. Ранее было анонсировано заседание на 13 апреля.

Предыстория:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" – воздержались.

Украинская правда

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