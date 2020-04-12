Бюджетный комитет требует объяснений от Кабмина о 10 миллионах для Албании

Бюджетный комитет обратился в Кабмин за разъяснением по поводу предоставления гуманитарной помощи Республике Албании.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале член бюджетного комитета Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет по моей инициативе принял решение об отправке запроса в Кабмин, чтобы услышать разъяснения: почему? И на что были отправлены 10 млн гуманитарной помощи Албании", - заявил он.

Напомним:

8 апреля Кабмин своим распоряжением выделил 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.

31 января президент Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Республике Албания в связи с землетрясением.

Согласно распоряжению Кабмина, Министерству иностранных дел поручено до 30 мая 2020 перевести эти средства и представить отчет о выполнении распоряжения.