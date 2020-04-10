Зарегистрировать ФОП за 10 минут невозможно – юрист о новой услуге "Дії"

На портале "Дія" можно подать заявку на регистрацию физического лица-предпринимателя, однако невозможно подать и получить все документы, необходимые для деятельности ФЛП.

Об этом сообщает юрист ADER HABER Law Firm Богдан Герасимик.

"Это только яркая презентация онлайн сервиса, которая не совсем соответствует действительности. Стать ФЛП, не выходя из дома, невозможно", - считает Герасимик.

По его словам, во-первых на портале "Дія" можно только подать заявку. Во-вторых, она обрабатывается минимум два рабочих дня. А вот заполнить ее, действительно, можно за 10 минут.

"Это однозначно "плюс" государственной новации. Теперь не нужно тратить время на поездки к государственному регистратору и в органы ГНС. Однако на портале невозможно онлайн подать и получить все документы, необходимые для деятельности ФЛП. Также отсутствуют разъяснения для будущих ФЛП, по системе налогообложения и размера налогов", - пояснил юрист.

Напомним:

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявляли, что на портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. При этом анонсировалось, что открыть собственное дело можно за 10 минут.

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Экономическая правда