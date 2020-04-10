АМКУ предостерег "МХП" Косюка от чрезмерного экспорта курятины
Антимонопольный комитет предоставил группе "МХП" Юрия Косюка обязательные для рассмотрения рекомендации не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации курятины на внутреннем рынке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"В нынешней ситуации карантина большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия устраняют возможности питания в заведениях общественного питания, что приводит к перераспределению каналов сбыта пищевых продуктов.
Изменение привычного образа жизни приводит к изменению рациона питания и, как следствие, увеличению спроса на отдельные виды товаров в точках розничной продажи", - говорится в сообщении.
В АМКУ отмечают, что в условиях пандемии могут возникать проблемы снабжения пищевых продуктов, что особенно касается стран, которые зависят от импорта.
"Такие обстоятельства могут стимулировать национальных производителей, экспортно-ориентированных отраслей, увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных доходов.
Последствиями таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке Украины, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства", - подчеркнули в Комитете.
Отметим, что крупнейшим импортером птицы в ЕС является украинская компания "МХП", которая принадлежит Юрию Косюку.
Экономическая правда
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