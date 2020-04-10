"Укрпочта" закупила 500 новых авто для передвижных отделений

"Укрпочта" подписала договор с "Укрлада" и банком "ПУМБ" на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В Украине более 25 тыс сел и поселков городского типа, в которых проживает почти 10,6 млн людей и задача государства - сделать так, чтобы бабушка или дедушка, как бы далеко они ни жили от города, могли получить пенсию, оплатить коммунальные, купить лекарства или базовый набор продуктов.

Эпидемия коронавируса и ограниченность междугородного передвижения только подняла на поверхность все эти потребности. Поэтому решение с передвижными отделениями как никогда своевременное", - написал министр.

По его словам, "Укрпочта" получила автомобили Fiat Doblo Maxи со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием со 20% скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Он отметил, что тендер провели на почти 8,5 млн евро. Условия финлизинга от банка "ПУМБ" - на 3 года под 6% годовых в евро.

"До конца 2020 года Укрпочта запустит передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины. До конца лета первые 100 машин появятся в Киевской области", - добавил Криклий.

Экономическая правда