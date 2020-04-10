Jaguar Land Rover разработала 3D-печатные защитные визоры для медперсонала

Компания Jaguar Land Rover для борьбы с пандемией коронавируса начинает производство 3D-печатных защитных визоров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Используя экспертизу автоматизированного проектирования и дизайна, компания производит это оборудование для работников Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Для помощи правительству Великобритании в противостоянии пандемии, Jaguar Land Rover трансформировала операционную деятельность и начала изготовление необходимого защитного оборудования", - говорится в сообщении.

В сотрудничестве с компанией Pro2Pro в Телфорде Jaguar Land Rover планирует производить 5000 визоров на неделю для подразделений NHS в Великобритании.

"Jaguar Land Rover планирует открыть файлы по дизайну визоров для разработчиков аддитивных технологий и поставщиков. Это поможет разработать больше защитных визоров в последующие недели.

Каждый визор предназначен для многоразового использования, он легко снимается и дезинфицируется перед последующим использованием. Многократное потребление поможет избежать будущего дефицита продукта", - отметили в компании.

Прозрачный щиток производится с применением химически стойкого поликарбоната, который обрабатывается многошлифовочной машиной.

"Использованы самые современные процессы лазерного спекания, струйный синтез и моделирование пошаровой наплавки. Команда определила оптимальную длину визора, чтобы верхняя часть была удобной для одевания и длительного использования. Надежный эластичный ремень от компании из Ковентри Beacon Trimmings прочно фиксирует щиток, легкозаменяемый без риска для здоровья", - рассказали в Jaguar Land Rover.

Экономическая правда