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НБУ перечислил в госбюджет 42 миллиарда прибыли за прошлый год

Среда, 1 апреля 2020, 19:45
 

Национальный банк 1 апреля перечислил в госбюджет 42,7 млрд грн своей прибыли за прошлый год - это на 2 млрд грн больше, чем планировалось согласно госбюджету-2020.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что по согласованию с Минфином решили перечислить в бюджет сразу всю сумму прибыли Нацбанка.

"Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственном бюджете сейчас ложится значительное финансовое бремя борьбы с коронавируса в стране и поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Напомним:

31 марта Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет.

Экономическая правда

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НБУ бюджет

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