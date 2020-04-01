5 украинских "Русланов" доставляют из Китая в Европу медицинские грузы

Самолеты Ан-124-100 воздушного флота ГП "Антонов" выполняют серию рейсов по перевозке грузов, необходимых для борьбы с коронавирусом, из Китая в страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В том числе доставляются средства индивидуальной защиты: защитные маски, костюмы, перчатки, очки, дезифникуючи средства, медикаменты и реагенты для проведения лабораторных анализов. Сейчас в осуществлении этих операций задействованы 5" Русланов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних 4 суток грузы были доставлены в Афины (Греция) - 80 тонн, Сарагосу (Испания) - 74 тонны, Порто (Португалия) - 83 тонны, Пардубице (Чехия).

"Производственные цеха ГП "Антонов" также присоединились к борьбе с распространением СOVID-19.

Ежедневно производится в среднем около 300 шестишарових, многократных масок для обеспечения потребностей предприятия, в частности, для членов летных и технических экипажей "Авиалиний Антонова". Восстановлено 11 кислородных систем, установленных в больнице №5 г.. Киева", - добавили в ГП "Антонов".

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

Второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился в воскресенье в аэропорту "Борисполь".

23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.

Экономическая правда