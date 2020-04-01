Прокуратура разоблачила импортеров газа, которые "недоплатили" таможне 57 миллионов
Среда, 1 апреля 2020, 18:55
Руководителям двух частных предприятий сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 57,6 млн грн при импорте газа в Украину в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
На имущество подозреваемых наложен арест, решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, продолжаются следственные действия.
Экономическая правда
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