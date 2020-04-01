Прокуратура разоблачила импортеров газа, которые "недоплатили" таможне 57 миллионов

На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон Одна из главных интриг выходных наряду с анонсированным пересмотром бюджета – голосование Рады за законопроект о банках, которой помимо прочего, окончательно запрещает бывшим собственникам вернуть национализированный Приватбанк и позволяет получить от МВФ средства на борьбу с коронавирусом.(укр)

Дефолт не спасет, а добьет украинскую экономику Начались разговоры о возможном объявлении стихийного дефолта. Почему этого не стоит делать и что может произойти со страной в случае такого сценария? Заявление экономистов и исследовательских центров. (укр)