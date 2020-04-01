Большинство бизнеса готова вернуться в офис вместо снижения зарплаты на удаленной работе — опрос

Более половины опрошенных в рамках онлайн-встречи представителей компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) готовы возобновить работу из офиса, если удаленная работа повлечет за собой сокращение заработной платы.

Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации.

Согласно проведенному в среду опроса, 42% респондентов обнаружили полную готовность вернуться в офис, еще 35% - готовы вернуться, хотя и опасаются.

При этом 11% опрошенных выбрали ответ "трудно сказать", а 12% не готовы вернуться в офис.

В опросе приняли участие 215 представителей компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Экономическая правда