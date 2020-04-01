Кабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета на карантине

Правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Один из ограничительных мер во время карантина - запрет работы предприятий торговли. Из-за невозможности приобретения книги учета доходов, Кабмин принял решение временно прекратить их использование на период карантина.

Вместе с этим, в течение 3 месяцев со дня прекращения карантина ФЛП должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включает доходы/расходы, осуществленные в течение карантина", - говорится в заявлении.

Экономическая правда