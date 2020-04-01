60% украинцев имеют сбережений лишь на месяц — опрос

Более половины граждан Украины почти не имеют сбережений и без работы их средств хватит меньше, чем на месяц жизни.

Источник: опрос группы "Рейтинг", проведенный с 25 по 30 марта

Детали: Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше, чем на месяц.

16% респондентов отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев.

7% будет, на что жить, до 3-х месяцев, 6% – до полугода, 3% – до года и более.

При этом две трети опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них 35% продолжают работать в "обычном режиме" и после введения ограничений, 29% – работают дистанционно, 32% – находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% – лишились работы.