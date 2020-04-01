УЗ начала бесплатно возить правоохранителей служебными поездами
В период карантина железнодорожники будут подвозить сотрудников Нацполиции к местам работы своими служебными поездами.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что такое решение приняло руководство компании и согласовало с Министерством инфраструктуры.
"Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для Нацполиции бесплатный", - говорится в сообщении.
"Вслед за медиками Укрзализныця привлекает к своей социальной программе по бесплатному подвозу служебными поездами к местам работы сотрудников Национальной полиции.
Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансферами к рабочим местам", - отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек.
Основанием для проезда правоохранителей является служебное удостоверение. Обязательным условием также является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.
Напомним:
"Укрзализныця" запускает социальную программу по бесплатному подвозу медработников служебными поездами с 31 марта.
Экономическая правда
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