Британский банк получил рекордный штраф из-за Украины

Британский орган по имплементации финансовых санкций оштрафовал лондонский банк Standard Chartered Bank за нарушения санкций ЕС, наложенных за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает британский регулятор.

Штраф на сумму 20,47 млн фунтов стерлингов был выписан лондонскому банку за том, что он кредитовал турецкий DenizBank, который на то время был "дочкой" Сбербанка и попал под санкции ЕС.

Это самый большой штраф, который британский регулятор когда-либо накладывал.

Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредиты. Сбербанк же попал под санкции ЕС в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank.

Законодательство ЕС запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции. При этом часть кредитов, выданных лондонским банком, не нарушала санкции.

Стоит отметить, что в 2019 году российский Сбербанк продал свою "дочку" DenizBank из-за санкций.

Европейская правда