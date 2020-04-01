Украинцы стали покупать меньше валюты, чем до карантина - Приватбанк

За вторую неделю карантина по сравнению с периодом начала эпидемии количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилось на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Количество операций покупки валюты в Приват24 составило в среднем 6,5 тыс сделок в сутки по всем валютам, что соответствует показателям января-февраля 2020 года.

Объемы продажи долларов и евро с 23 по 29 марта 2020 года в среднем составили около 2,3 млн долл в сутки (в эквиваленте).

В то же время, количество клиентов, продающих валюту онлайн с 23 по 29 марта 2020 года осталось практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 12,3 тыс. За вторую карантинную неделю ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте 1,8 млн долларов.

Напоминаем:

30 марта Нацбанк провел операцию по обмену наличного доллара на безналичный - банкам передали 180 млн долларов наличными.

Экономическая правда