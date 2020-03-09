Германия увеличит расходы для защиты экономики от вспышки коронавируса

Правительство Германии выделит дополнительные 12,4 млрд евро между 2021 и 2024 годами и сделает первые шаги для помощи компаниям и работникам, пострадавшим от вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после более чем 7-часовых переговоров правительство ослабило правила краткосрочной компенсации за больничные. Эти изменения позволят компаниям, которые сильно пострадали от вспышки вируса (в частности, Deutsche Lufthansa AG), обращаться за помощью для компенсации зарплат во время перерывов в рабочем процессе.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что пока неясно, будет ли иметь вирус длительные последствия, но заверил, что ФРГ готова "сделать все необходимое для стабилизации экономики и обеспечения рабочих мест".

Среди мероприятий, которые согласовало правительство, - расширение инвестиций в "цифровые товары" и более благоприятный налоговый режим для малых компаний.

"Нам нужно очень внимательно отслеживать экономические последствия. Мы не можем позволить этому вирусу, настолько опасному для людей, также заразить мировую экономику", - заявил министр экономики Петер Альтмайер.

Напомним:

По данным научно-исследовательского Института имени Роберта Коха, по состоянию на утро понедельника количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 265 и достигло 1112.

Германия - на третьем месте в Европе после Италии и Франции по количеству подтвержденных случаев заражений.