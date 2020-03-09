Uber будет платить компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом

Сервис Uber будет выплачивать в течение 14 дней компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, это изменение политики сервисов, которые рассматривают водителей в качестве независимых работников, не имеющих права на льготы.

"Мы поддерживаем водителей и работников службы доставки, которым установлен диагноз COVID-19, или которых отправили на карантин", - заявил вице-президент компании Эндрю Макдональд.

"Водители будут получать компенсацию в течение 14 дней. Это уже началось на некоторых рынках, и мы работаем над внедрением механизмов для этого во всем мире", - добавил он.

При этом в компании не уточнили, сколько именно денег получат водители на больничном.

Напомним, случаи коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано во всех, кроме одной, странах Евросоюза.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории и Турции.