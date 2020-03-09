Uber будет платить компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом
Сервис Uber будет выплачивать в течение 14 дней компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечает издание, это изменение политики сервисов, которые рассматривают водителей в качестве независимых работников, не имеющих права на льготы.
"Мы поддерживаем водителей и работников службы доставки, которым установлен диагноз COVID-19, или которых отправили на карантин", - заявил вице-президент компании Эндрю Макдональд.
"Водители будут получать компенсацию в течение 14 дней. Это уже началось на некоторых рынках, и мы работаем над внедрением механизмов для этого во всем мире", - добавил он.
При этом в компании не уточнили, сколько именно денег получат водители на больничном.
Напомним, случаи коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано во всех, кроме одной, странах Евросоюза.
Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории и Турции.
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