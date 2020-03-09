Италия увеличит расходы на "массовую шоковую терапию" из-за коронавируса

Правительство Италии увеличит расходы на "массовую шоковую терапию", чтобы компенсировать экономические последствия вспышки коронавируса.

Об этом в интервью газете La Repubblica заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По его словам, реформы затронут многие сферы жизни страны.

"Чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации, мы будем использовать все человеческие и экономические ресурсы", - подчеркнул Конте.

По его словам, правительство изучает различные инициативы, новые экономические меры будут приняты в ближайшее время. При этом он не раскрыл деталей, что именно сделают.

Напомним:

Количество людей, умерших от коронавируса в Италии, эпицентре вспышки вируса в Европе, за день увеличилось на 133 человека и составило 366.

Количество зараженных в стране выросло на 1326 случаев за сутки и составило 6387. Из них 3557 человек - госпитализированы, 650 находятся в отделениях интенсивной терапии, 2180 - в самоизоляции.

Вылечились от вируса 622 человека. Из 133 случаев новых смертей самое большое количество, 113, зафиксировано в Ломбардии. Абсолютное большинство погибших - люди пожилого возраста.