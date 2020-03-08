Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам.

Об этом сообщает Reuters

Евробонды - долговые ценные бумаги, размещенные на международном финансовом рынке, выпущенные компанией или государством с целью привлечения заемных средств на внешнем рынке капитала. Номинал еврооблигации выражается в валюте, являющейся иностранной для заемщика.

Выплата была запланирована на понедельник, 9 марта, но правительство единогласно проголосовало за дефолт и готово начать с кредиторами переговоры о реструктуризации долга, объяснил премьер.

Нынешнее правительство вынуждено расплачиваться за ошибки предыдущего, продолжил Дияб. "Наша страна находится на грани того, чтобы стать первой в мире по уровню долга. По оценкам Всемирного банка, 40% ливанцев могут оказаться за гранью бедности", – сказал премьер.

В марте Ливан должен был выплатить по евробондам 1,2 млрд дол, в апреле 700 млн, в июне – 600 млн дол.

Издание напоминает, что экономическая ситуация в Ливане ухудшается уже не первый месяц. Еще в октябре президент Мишель Аун признал, что страна страдает от финансовой блокады, санкций и дефицита валюты в банковском секторе. Тогда были приостановлены переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов, повышена комиссия при обналичивании валюты.

С начала года ливанский фунт начал дешеветь по отношению к доллару США, курс достигал 2500 фунтов/дол. Сейчас доллар стоит около 1500 ливанских фунтов.