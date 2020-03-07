ВАКС назначил 630 тысяч залога фигуранту дела Одесского припортового завода

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога объемом 630 тысяч гривен начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на фигуранта дела также возложен ряд процессуальных обязанностей.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ избрал меру пресечения начальнику отдела АО" Одесский припортовый завод "- второй подозреваемому по делу ОПЗ. Следственный судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде 630 тыс грн залога", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

6 марта Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в 1,51 миллиона гривен заместителю директора Одесского припортового завода Степану Киминчиджи, подозреваемого в растрате 93,3 миллиона гривен.

5 марта детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам: доверенному лицу екснардепа Александра Грановского Ольге Ткаченко, которая выступила организатором схемы; заместителю директора АО "Одесский припортовый завод"; начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" и владельцу компании – участницы коррупционной схемы.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемые организовали схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, в результате чего был нанесен ущерб на 93,3 миллиона гривен.