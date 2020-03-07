Цена золота превысила семилетний максимум

Цена золота достигла пика за семь лет во время пятничных торгов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Значительный рост стоимости произошел на фоне падения доходности облигаций, а также опасений по поводу распространения коронавируса.

Спотовая цена золота составила 1681,1 дол за унцию, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена золота подскочила на 1,1%, до 1690 дол за унцию - максимума с января 2013 года.

На спотовом рынке стоимость платины составляет 905,22 дол за унцию, но во время торгов цена металла подскочила на 4,3%, максимально с августа. Цена палладия составляет 2579, 8 дол за унцию.

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