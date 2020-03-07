В прошлом году уменьшилось количество мошенничеств с платежными картами

В 2019 году зафиксировано существенное уменьшение количества мошенничеств с платежными картами и сумм убытков от него.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ объяснили, что на 1 млн грн расходных операций с применением карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

"За прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году - 0,0092%, в 2017 году - 0,0077%)", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривен, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2500 гривен - ЭП).

В целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71,9 тыс случаев (в 2018 году - 105,5 тыс случаев), заявили в НБУ.

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходила в сети интернет - 41,4 тыс случаев (58% от общего количества). Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое.

А вот незаконные операции с использованием банкоматов и при оплате в торговой сети почти сравнялись по количеству и суммам, добавили в НБУ.

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