Программа кредитов "5-7-9%" будет изменена в ближайшее время — источник

Правительство планирует изменения в государственную программу кредитования бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом ЭП сообщил источник в Минфине.

По словам источника, "в программу" 5-7-9 "нужно вносить изменения и мы за то, чтобы сделать это в ближайшее время.

На сегодня эти изменения уже согласуются с Минэкономики и Минюстом и могут быть вынесены на одно из ближайших заседаний Кабмина.

Эти изменения могут вступить в силу раньше апреля, но, конечно, возможна задержка в связи со сменой правительства".

Собеседник сообщил ЭП, что изменения заключаются в том, чтобы во-первых, расширить линейку финансовых инструментов и предусмотреть опцию финансового лизинга.

Во-вторых, есть смысл дать возможность брать эти кредиты на приобретение помещений, ведь первое, что нужно для того, чтобы начать бизнес - это помещение.

Третья возможное изменение - это повышение доли тела кредита, которая покрываться за счет государства в рамках программы финансовых гарантий с 20% до 40%.

"Мы уже сейчас понимаем, что выйти на выдачу 50 тыс кредитов в год не удастся. Возможно 25-30 тыс. Почему так? Основная причина в том, что банки очень медленно выдают кредиты", - говорит собеседник ЭП в Минфине.

"Например, в Привате" time to say "yes" занимает несколько дней, но потом начинается процесс оформления документов и в результате выдача кредита занимает до месяца. Изначально позиция Минфина была в том, чтобы доля выданных кредитов на новые бизнес была 20-30%. То, что банки кредитуют исключительно действующие бизнесы, это решение банков", - добавляет он.

В Минфине рассчитывают, что дополнительный толчок этой программе дадут коммерческие банки, которые к ней постепенно присоединяются - Райффайзен, ПУМБ и другие.

Читайте детальнее: Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП