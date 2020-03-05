Зеленский вызвал Криклия для разрешения конфликта Крюковского завода и УЗ

Президент Владимир Зеленский вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Владислава Криклия для решения проблемы по срыву контракта "Укрзализныци" с "Крюковским вагоностроительным заводом" на поставку вагонов и дизель-поездов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам руководителя КВСЗ Владимира Приходько, "Укрзализныця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, а Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

Зеленский ответил, что готов уже завтра посетить предприятие вместе с министром инфраструктуры Криклием.

"Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", - отметил президент.

Напомним:

Как сообщалось ранее, в июле 2019 Крюковский вагоностроительный завод (КВЗС) подал иск в суд против УЗ на 1,4 млрд грн и утверждает, что УЗ своими действиями доводит завод до банкротства.

В пресс-службе КВСЗ сообщили, что УЗ нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 года и январе 2019 года, а также не оплатила авансовые платежи по договорам.

Кроме того, Укрзалізниця не принимает уже готовые вагоны в соответствии с заключенными договорами.

Позже сообщалось, что Укрзалізниця подготовит и передаст в Антимонопольный комитет документы, связанные с тендером на приобретение вагонов на сумму более 1,5 млрд грн

Экономическая правда