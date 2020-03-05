Совет ЕС принял стратегию по сокращению выбросов парниковых газов
Совет ЕС принял долгосрочную стратегию развития с учетом снижения уровня выбросов парниковых газов от имени блока и его государств-членов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Как сообщили в Совете ЕС, теперь эта информация будет направлена в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), как того требует Парижское климатическое соглашение.
Стратегия ЕС напоминает о полной приверженности блока и его государств-членов Парижскому соглашению и его долгосрочным целям. Документ ссылается на одобрение Европейским советом цели достижения климатически нейтрального ЕС до 2050 года.
"Согласовывая и осуществляя амбициозные социальные и экономические преобразования, ЕС и его государства-члены стремятся вдохновить глобальные климатические действия и продемонстрировать, что переход к климатической нейтральности не только необходимый, но и выполнимый и желанный", - заявили в Совете ЕС.
Отдельные государства-члены также должны подготовить свои собственные национальные стратегии для представления РКИК ООН.
"ЕС настоятельно призывает все стороны Парижского соглашения представить свои стратегии до 2020 года в соответствии с Парижским соглашением", - говорится в сообщении.
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