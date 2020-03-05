Почему украинцы увольняются с работы - исследование

Наиболее частой причиной смены работы украинцами является низкий уровень оплаты труда.

Об этом говорится в исследовании hh.ua.

Исследование показало, что 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый – раз в год или чаще.

Эксперты назвали причины, которые могут заставить украинских соискателей уйти от текущего работодателя, а какие – способны удержать от такого шага.

Для 50% опрошенных причиной уйти с работы (или начать об этом думать) станет низкая заработная плата; Почти столько же респондентов (45%) сообщил, что изменят работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы; Переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных; Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие; Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива; Наименее популярные причины для увольнения – это слишком большая нагрузка (8%), личные проблемы (4%) и большие изменения в рабочем процессе;

Абсолютное большинство (57%) респондентов декларируют свою готовность остаться в компании при условии повышения зарплаты;

Новые проекты и перспективы развития способны удержать 44% респондентов, а повышение - 35%;

Еще 31% опрошенных заявили, что могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно – компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги;

Наименее эффективными способами предотвращения увольнения оказались наличие трансфера (развозка) от дома до работы и обратно, проведение (или внедрение) корпоративов, совместных праздников и активностей и возможность уйти в отпуск после окончания проекта (по 3-4%).

Экономическая правда