Почему украинцы увольняются с работы - исследование
Наиболее частой причиной смены работы украинцами является низкий уровень оплаты труда.
Об этом говорится в исследовании hh.ua.
Исследование показало, что 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый – раз в год или чаще.
Эксперты назвали причины, которые могут заставить украинских соискателей уйти от текущего работодателя, а какие – способны удержать от такого шага.
Для 50% опрошенных причиной уйти с работы (или начать об этом думать) станет низкая заработная плата;
Почти столько же респондентов (45%) сообщил, что изменят работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы;
Переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных;
Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие;
Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива;
Наименее популярные причины для увольнения – это слишком большая нагрузка (8%), личные проблемы (4%) и большие изменения в рабочем процессе;
Абсолютное большинство (57%) респондентов декларируют свою готовность остаться в компании при условии повышения зарплаты;
Новые проекты и перспективы развития способны удержать 44% респондентов, а повышение - 35%;
Еще 31% опрошенных заявили, что могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно – компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги;
Наименее эффективными способами предотвращения увольнения оказались наличие трансфера (развозка) от дома до работы и обратно, проведение (или внедрение) корпоративов, совместных праздников и активностей и возможность уйти в отпуск после окончания проекта (по 3-4%).
Экономическая правда
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