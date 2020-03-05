Маркарова передала Минфин новому главе

Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 5 марта экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу министерства нового главу Минфина.

Верховная Рада приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта.

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Напоминаем:

Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

До недавнего времени Уманский был советником главы правления государственного "Укргазбанка".

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля 4 марта.

Выступая перед нардепами Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Также Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

Перед этим нардепы выслушали выступление премьер-министра Алексея Гончарука и проголосовали за отставку главы правительства.

Экономическая правда