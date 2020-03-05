Аграрное министерство может возобновить работу в середине марта

Министерство аграрной политики и продовольствия может возобновить работу со следующей недели.

Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели будет институционально возобновлена работа Министерства аграрной политики. Отрасль, которая формирует 40% валютной выручки и 20% ВВП страны, будет иметь профильное министерство", - заявил он.

Напоминаем:

В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.