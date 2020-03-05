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Monobank запустил бета-тестирование карты для детей

Четверг, 5 марта 2020, 10:45
 

4 марта в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет. 

Об этом Ain.ua рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский. 

Эти карты пока что работают в бете, чтобы протестировать их, нужно обратиться в поддержку.

Детские карты могут быть в обычном черном цвете, но доступен и специальный желтый дизайн. У них есть: Apple Pay и Google Pay; кэшбек до 20% от суммы покупки; получение процентов на остаток средств - 10% годовых.

"Такая карта отличается от обычной тем, что у нее есть родительский контроль. То есть, родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, траты в кафе, на развлечения, онлайн-казино и беттинг", - рассказал Гороховский.

Выпуск, обслуживание и пополнение карты бесплатные, доставка физической карты с помощью "Нова пошта" обойдется в 50 грн; снятие наличных — 0,5%.

В скором времени в monobank обещают релиз полноценной версии продукта.

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Monobank

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