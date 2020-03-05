Облгазы Фирташа говорят, что перестали пользоваться услугами Оператора ГТС

Операторы ГРМ в течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже. Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба РГК, которая объединяет облгазы, принадлежащие олигарху Дмитрию Фирташу.

"После 20 января 2020 года Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности", - говорится в заявлении компании.

"С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон Регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку Операторов ГРМ в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был поинформирован заранее. В связи с этим Операторы ГРМ направили Оператору ГТС пропозиции о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого Регулятором", - сообщили в пресс-службе.

В РГК заявляют, что тарифы на поставку газа, утвержденные регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги.

"Во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню", - заявили в РГК.

Напоминаем:

Оператор ГТС сообщил, что в январе 2020 года участники рынка создали значительные небалансы в системе — отобрали из ГТС 93,8 млн куб. м природного газа но не компенсировали их стоимость.

Это спровоцировало возникновение долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы Группы РГК.

Экономическая правда