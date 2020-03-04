Облгазы Фирташа задолжали Оператору ГТС более 400 миллионов

В января 2020 года участники рынка создали значительные небалансы в системе — отобрали из ГТС 93,8 млн куб. м природного газа но не компенсировали их стоимость. Это спровоцировало возникновение долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы Группы РГК.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"По состоянию на 15 февраля 2020 года, по завершению балансирующего периода, негативные небалансы участников рынка за январь были начислены в размере 123,8 млн куб. м газа на общую сумму 770,3 млн грн. Из них на долю газодобывающих компаний приходится 2,6 млн куб. м, доля поставщиков газа составляет 27200000 куб. м, а основные объемы негативных небалансов (76%) приходится на операторов ГРС (облгазы) — 94 млн куб. м газа.

За этот период положительные небалансы участников рынка составили 278,3 млн куб. м газа, или 1,52 млрд грн. В январе 99% объемов положительных небалансов создали поставщики газа — 274,9 млн куб. м. На долю газодобывающих компаний приходится 3,2 млн куб м, а на операторов ГРС — всего 0,2 млн куб. м." — говорится в сообщении.

В ОГТСУ подчеркивают, что полностью рассчитались с участниками рынка за положительные небалансы, в то время как объем расчетов за негативные небалансы перед Оператором ГТС за январь составил всего 3%. По состоянию на 2 марта 2020 года задолженность ОГРС (облгазов) составляет 579,6 млн грн.

Крупнейшим должником нового оператора ГТС стала Группа РГК. Облгазы этой Группы в января 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 млн куб. м общей стоимостью 414 млн грн

Проблема так называемых несанкционированных отборов газа операторами ГРС остается нерешенной еще с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС (АО "Укртрансгаз") в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 год. Фактически такой безнадежный долг делает невозможным полное выполнение оператором ГТС программ ремонтов и капитального строительства, создает риски безопасной эксплуатации ГТС Украины.

Теперь из-за проблем неоплачиваемых облгазами отборов газа существует реальная угроза финансовой стабильности нового независимого Оператора ГТС. По предварительным расчетам размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 млрд грн уже до конца 2020 года. То есть вся прибыль от нового транзитного соглашения с Газпромом будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы ООО "Оператор ГТС Украины".

Поэтому ОГТСУ обращается к НКРЭКУ с требованием принять необходимые меры по решению этой проблемы. Оператор ГТС предлагает такие шаги:

Полное внедрение европейских сетевых кодексов, включая кодекс балансировки и принцип нейтральности Оператора ГТС.

Внесение изменений в Кодекс ГТС о необходимости всем операторам ГРМ иметь поставщика газа, будет нести финансовую ответственность за отборы газа такими облгазами.

Установление тарифов на услуги распределения газа, соответствующих реальным потребностям операторов ГРМ.

Разработка прозрачных механизмов контроля за потреблением газа, включая единую базу данных абонентов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что существует большой риск нарушения условий сертификации нового независимого оператора ГТС Украины, поскольку решение проблемы неоплачиваемых отборов газа является основной сертификационной требованием Секретариата Энергетического Сообщества.

Экономическая правда