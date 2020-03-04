Нового возможного министра энергетики Плачкова ранее лоббировала Тимошенко
В феврале Юлия Тимошенко предлагала кандидатуру возможного министра энергетики Иван Плачков на должность члена конкурсной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Об этом стало известно из документов, которые оказались в распоряжении ЭП.
В обращении к главе комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, Тимошенко называла Плачков кандидатом, который полностью соответствует требованиям.
"...Имеет безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет", - говорится в заявлении Тимошенко.
Плачков в июне 1994 года, стал главным инженером "Киевэнерго", и впоследствии возглавил компанию.
В 1999 году был назначен министром энергетики Украины в правительстве Виктора Ющенко, однако впоследствии вновь вернулся к руководству "Киевэнерго".
Также Плачков был министром энергетики в правительстве Юлии Тимошенко во время первой газовой войны с Россией. Ее следствием стало появление компании Дмитрия Фирташа "РосУкрЭнерго".
Позже Плачков стал губернатором Одесской области, и в это время начал строительство своей винодельни "Колонист" в селе Криничное Одесской области.
Также он возглавлял подконтрольную ДТЭК Рината Ахметова Бурштынскую ТЭС.
С 2012 года является председателем наблюдательного совета компании "Киевэнерго", находящегося в управлении ДТЭК.
"Сегодня тарифная политика, и не только на газ, но и на другие услуги, не соответствует никаким из этих критериев. Поэтому ситуация в стране может ухудшаться, ведь не все потребители будут способны платить полную цену газа, зато субсидии и льготы будут распространяться только на наименее обеспеченных", считает Плачков.
До возможного будущего назначения Плачков занимался бизнесом собственной винодельни.
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