"Метинвест" Ахметова за год сократил прибыль более чем втрое

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до 341 млн дол 1,188 млрд дол при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) - до 3% с 10%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным финансовым результатам за 2019 год, выручка компании за сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. - до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом - до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн.

Чистый долг возрос на 12% - до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% - до $1,055 млрд с $898 млн.

Комментируя результаты 2019 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что во втором полугодии на рынках стали наблюдалось стремительное развитие неблагоприятной конъюнктуры. В результате цены на сталь в четвертом квартале упали до самого низкого уровня с 2016 года, что в сочетании с высокими затратами на сырье отразилось на мировых сталелитейных компаниях в целом и на "Метинвесте", в частности.

"Тем не менее группа была готова и приняла все необходимые меры для решения сложностей, обусловленных цикличностью бизнеса", - констатировал топ-менеджер.

По его словам, с точки зрения операционной деятельности за год "Метинвест" добился достойных результатов.

"Производство стали выросло на 3%, а доля стальной продукции в общем объеме производства достигла 86%, увеличившись на 5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Производство общего железорудного концентрата выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, а производство коксующегося угля – на 10%.

Однако спад на рынке стали в четвертом квартале существенно отразился на объемах производства стали, продуктовом портфеле, а также на финансовых показателях группы.

Не самую последнюю роль во втором полугодии сыграло укрепление украинской валюты на 12% по отношению к доллару США, увеличив себестоимость продукции и снизив нашу экспортную конкурентоспособность", - отметил гендиректор.

Напомним:

В прошлом года консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом - до $1,188 млрд с $617 млн.

Ее выручка за год увеличилась на 33% – до $11,880 млрд с $8,931 млрд, тогда как EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд с $2,044 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 28% - до 2,787 млрд.

Операционный денежный поток возрос на 85% - до $1,103 млрд. При этом общий долг компании за год снизился на 9% - до $2,743 млрд, объем денежных средств увеличился на 8% - до $280 млн.

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