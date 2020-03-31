В ДТП погиб бизнесмен Шпиг

В ДТП погиб сооснователь банка "Аваль" и совладелец компании "Молочный альянс" Федор Шпиг.

Об этом сообщили источники ЭП.

По предварительным данным, авария произошла на трассе Киев-Чоп. В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Шпигу было 64 года.

В 1992 году вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International.

Позже бизнесмен был одним из основателей группы "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Чумацкий шлях", "Здорово", "Яготинское").

Трижды избирался народным депутатом. Заслуженный экономист Украины.

Экономическая правда