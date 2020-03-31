Посевная под угрозой: Аграрии предупреждают о недостатке влаги

Объемы урожая отдельных культур в этом году могут снизиться на 30% из-за критически низкого уровня влаги в почве.

Об этом сообщили Экономической правде во Всеукраинском аграрном совете.

"Аграрии вышли в поля и начали посевную, поскольку понимают, что стоят на страже продовольственной безопасности страны. Сейчас есть немало проблем, с которыми столкнулись агропроизводители - их оборотные средства обесцениваются из-за девальвации гривни, товарные запасы - из-за падения товарных рынков с/х продукции, банки усиливают кредитную политику, ожидая роста числа дефолтов", - заявили в ВАС.

Кроме того, в этом году аграрии столкнулись с проблемой критического уровня влаги в почве.

"Агропроизводители отмечают слишком малое содержание влаги в почве практически во всех регионах... Однако, в южных регионах уровень влаги просто критический", - говорится в сообщении.

По словам представителей ассоциации, низкий уровень влаги отрицательно влияет на развитие корневой системы культуры. Кроме того, зерно при недостатке влаги может не дать таких обильных всходов, как могло бы, что также скажется на урожайности.

"Посевы, которые были осуществлены в ранние сроки, еще смогли "схватить" влагу. Вместе с тем, в тех культурах, которые будут сеяться позже - сахарная свекла, кукуруза - могут быть проблемы со всходами. Еще одна проблема - внесение минеральных удобрений. Например, аммиачные удобрения, вносимые в середине апреля, не будут действовать при отсутствии влаги", - сообщили в ВАС.

"Помочь могла бы дождевая и солнечная погода весной. Однако, аграрии прогнозируют, что на ожидаемый уровень урожайности выйти уже не удастся. Некоторые агропроизводители уже подсчитали, что будут иметь на 20-30% меньше урожая, чем ожидалось", - говорят аграрии.

Экономическая правда