Госструктуры закупили аппараты искусственного дыхания на 286 миллионов
С начала 2020 года государственные структуры закупили через Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на более 286 миллионов гривень.
Об этом сообщают аналитики DOZORRO.
Больше всего ИВЛ через Prozorro приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Меньше всего - Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Там закупили только по 1 аппарата.
ИВЛ могут стоить от 25 тыс. грн до почти 1 млн. Самые дешевые - те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие - стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.
Аналитики отмечают, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.
По сегодняшней информации Министерства здравоохранения , в 240 больницах, определенных для приема пациентов с коронавируса, является 1882 аппараты искусственной вентиляции легких.
Неделю назад в Минздраве озвучили, что всего в стране есть около 4000 ИВЛ, но с тех пор их количество было возрасти.
Экономическая правда
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