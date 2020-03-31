Госструктуры закупили аппараты искусственного дыхания на 286 миллионов

С начала 2020 года государственные структуры закупили через Prozorro 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на более 286 миллионов гривень.

Об этом сообщают аналитики DOZORRO.

Больше всего ИВЛ через Prozorro приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях. Меньше всего - Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Там закупили только по 1 аппарата.

ИВЛ могут стоить от 25 тыс. грн до почти 1 млн. Самые дешевые - те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие - стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.

Аналитики отмечают, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.

По сегодняшней информации Министерства здравоохранения , в 240 больницах, определенных для приема пациентов с коронавируса, является 1882 аппараты искусственной вентиляции легких.

Неделю назад в Минздраве озвучили, что всего в стране есть около 4000 ИВЛ, но с тех пор их количество было возрасти.

Экономическая правда