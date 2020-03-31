Минэкоэнерго объявило о старте программы "Теплые кредиты" в 2020 году

Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин на своей странице в сети Facebook. В пресс-центре Госэнергоэффективности информацию подтверждают.

О начале кредитования по программе "Теплые кредиты" будет объявлено отдельно.

В Госэнергоэффективности отмечают, что в рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита - на установку твердотопливных котлов (35% - для субсидиантов);

35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40% до 70% - для ОСМД.

Отмечается, что участники программы смогут получить дополнительную компенсацию не только из государственного, но и из местных бюджетов:

"Для этого совместно с Агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов". Общая сумма их финансирования в 2020 году составляет почти 150 млн гривен".

После внедрения энергоэффективных мероприятий, предусмотренных программой, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах, отмечают в Госэнергоэффективности.

Напомним:

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года. По данным Госэнергоэффективности, за 2014-2019 годы ею воспользовались 750 тысяч украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.



Роман Скляров, ЭП