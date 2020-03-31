Airbnb выделил 250 миллионов долларов на компенсации для хозяев квартир

Сервис аренды жилья Airbnb выделил 250 миллионов долларов для помощи хозяевам из-за отмены бронирования - эти деньги не взимаются с гостей.

Об этом сообщается на сайте компании.

Если бронирование оформлено до 14 марта включительно, а прибытие попадает в период с 14 марта по 31 мая 2020 года, то:

Гости смогут получить полный возврат в связи с пандемией коронавируса.

Из фонда помощи хозяевам Airbnb выделит хозяевам квартир 25% суммы, которую они получили бы в соответствии со стандартными правилами отмены. Например, если при обычной отмене полагалось 400 $, компания переведет 100 $.

Если хозяевам причитается выплата, в начале апреля компания отправит подробности по электронной почте. Дальнейшие выплаты из фонда будут производиться ежемесячно.

Правила также действуют для предыдущих бронирований, в том числе отмененных после 14 марта.

В компании просят хозяев и гостей пересмотреть бронирования оформленные не позднее 14 марта, с датой прибытия после 31 мая, и либо отменить, либо подтвердить их.

Все бронирования, оформленные после 14 марта, подчиняются обычным правилам отмены, COVID-19 и не будут рассматриваться как уважительная причина отмены.







