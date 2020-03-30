Минэкономики утвердило предельные годовые объемы экспорта пшеницы на уровне 20,2 миллиона тонн

30 марта, были утверждены предельные объемы экспорта пшеницы на 2019/2020 маркетинговый год. Согласно приложению к Меморандуму, предельный объем экспорта пшеницы был согласован на уровне 20,2 миллиона тонн (всех классов).

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

"В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала рекордный объем зерновых - 50,4 млн тонн. В этом маркетинговом году экспорт отечественных зерновых уже составил 45,3 млн тонн (по состоянию на 26 марта).

Всего за этот маркетинговый год Украина планирует поставить на международные рынки 54,8 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МинРЕТС) и субъектами хозяйствования-экспортерами зерна в 2019/2020 маркетинговом году было подписано 3 октября 2019.

Данный документ содержит механизмы взаимодействия участников рынка зерна, обмен информацией о перспективах экспорта зерновых культур, осуществление мониторинга функционирования зернового рынка.

Экономическая правда