В прошлом году объем сделок по слиянию и поглощению увеличился на 29% – отчет KPMG

В 2019 году объем сделок по слиянию и поглощению ("М&А") увеличился на 29% до 2,35 миллиардов долларов, при этом стоимость сделок М&A с участием иностранных инвесторов превышает показатели внутренних сделок.

Об этом говорится в отчете, который подготовила компания KPMG в Украине.

Подчеркивается, что запрос подготовили к резкому ускорению случаев распространения коронавируса за пределами Китая.

"В 2019 году объем сделок по слиянию и поглощению ("M&A") увеличился на 29% до 2,35 млрд долларов впервые за последние три года, при этом стоимость инвестиций иностранных компаний превысила аналогичный показатель внутренних сделок.

Инвестиции были высококонцентрированными: в 2019 году на 10 крупнейших сделок приходится почти три четверти общей стоимости сделок, информация о которых была раскрыта, и чуть больше половины от общего объема инвестиций было сосредоточено в области связи и средств массовой информации, а также в недвижимости и строительной отрасли", - говорится в отчете.

"Самым большым по стоимости соглашением за год на сегодняшний день стало приобретение азербайджанской компанией Bakcell компании Vodafone Украина за 734 млн долларов. Эта сделка заняла 25 место среди крупнейших сделок в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы", - добавили в KPMG.

Отмечается, что объем внутренних сделок М&A составил 945 млн долларов - это на 17% ниже по сравнению с предыдущим годом

Значительные внутренние сделки были сконцентрированы в следующих отраслях:

Энергетика - ДТЭК приобрел Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго за 250 млн долларов у VS Energy

Недвижимость и строительство - UFuture приобрели Ocean Plaza за 117 млн ​​долларов

Транспорт и инфраструктура - агрохолдинг Kernel приобрел компанию "РТК-Украина" за 65 млн долларов

Банковский сектор - покупка IdeaBank компанией DragonCapital за 59 млн долларов.

Экономическая правда