Ощадбанк продолжит действие платежных карточек до 1 июля

Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Клиенты могут спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками. Не выходя из дома, можно совершать покупки в онлайн-магазинах и банковские операции дистанционно в Ощад 24/7.

В Ощад 24/7 можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты. Важно: для осуществления платежей в Интернете необходимо вводить срок действия карты, указанный на ней. Подробнее банк проинформирует клиентов в SMS-сообщениях", - говорится в сообщении.

"Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина. Ощад работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Ощад 24/7", - заявил председатель правления банка Андрей Пышный.

Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.

Экономическая правда