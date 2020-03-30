Суд снял арест со счетов фирмы из орбиты Столара, которая отмывала средства на строительство метро на Виноградарь

Олег тоцкий

Суд снял арест со счетов компании "Деорбуд", которая фигурирует в деле об оборудке с бюджетными средствами, предусмотренными на работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

По мнению судьи, следствие не установило, что деньги на этих счетах являются предметом преступления или получены незаконным путем.

10 декабря прошлого года суд арестовал счета этой, а также нескольких других фирм. По данным правоохранителей, они были задействованы в мошенничестве с бюджетными деньгами.

В мае 2019 года правоохранители открыли уголовное производство по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса - "мошенничество в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой".

В ноябре 2018 года "Киевметрострой" победил в тендере по строительству линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь стоимостью 5,98 млрд грн.

Согласно заключенному договору "Киевский метрополитен" должен был перечислить "Киевметрострою" аванс в размере 30% от суммы договора, который должен был использован за три месяца.

Вместе с тем 20 декабря 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение, которым увеличили размер аванса с 30% до 95%. При этом срок его использования увеличили с 3 до 24 месяцев.

Основанием для таких действий стало соответствующее постановление Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана от 18 декабря 2018 года.

Как указывает следствие, принятие этого постановления было пролоббировано с помощью "коррупционных связей в Кабинете министров".

В период с 16.01.2019 по 25.03.2019 по данным сайта "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетных средств в качестве предоплаты были перечислены на счет ОАО "Киевметрострой".

Как установило следствие, в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1 млрд грн бюджетных средств на депозиты в "Укргазбанке" для получения процентов и собственной прибыли.

Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами с нарушением положения Постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г.

Полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК" Фактор-Сервис ", ООО" Рул ", ООО" Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт". 10 декабря суд наложил арест на эти счета.

Уголовное производство по этому факту было начато в мае 2019 года, надзор в котором осуществляет Киевская местная прокуратура № 6.

Учредителем ООО "Деорбуд" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд", бенефициарами которой числятся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. Эти же лица сейчас числятся конечными бенефициарными владельцами ООО "Расмус".

"Расмус" был создан в 2013 году. С 2013 по 2016 гг 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар.

Это отец нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы. Как известно, он имеет интересы в сфере строительства и недвижимости.

С 2016 года учредителем ООО "Расмус" является кипрская компания "Асодрия Холдингс Лтд", конечным владельцами которой значатся Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк.

Последний в 2013-2016 гг был директором ООО "Проффайненс Групп", которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко - это жена Владимира Криворучко.

Вместе с нынешним председателем правления ОАО "ХК" Киевгорстрой "Игорь Кушнир в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру.