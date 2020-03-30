В Раду внесли постановление о назначении нового министра финансов: что о нем известно

Кандидатом на должность министра финансов является бывший замглавы Администрации президента, бывший замминистра финансов Сергей Марченко.

Соответсвующее постановление зарегистрировано на сайте парламента.

Как сообщали собеседники УП в парламенте, в воскресенье нардепы от фракции "Слуга народа" встречались с кандидатами на должности министров здравоохранения Максимом Степановым, энергетики и угольной промышленности Ольгой Буславец и финансов Сергеем Марченко.

Однако пока не ясно, хватит ли в парламенте голосов за эти кандидатуры.

Как сообщает Telegram канал нардепа ЕС Алексея Гончаренко, на заседании бюджетного комитета Рады, Кабмин представляет нынешний министр финансов Уманский, однако нардепам уже раздали проекты постановления о назначении Марченко.

По данным "Чесно", Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

В 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

До этого был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

До начала 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.

Напомним:

Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.