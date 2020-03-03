Приватбанк вернул НБУ 3 миллиарда долга
Долг платежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования 27 февраля сократился на 3,042 миллиарда гривень - с 7,604 миллиарда до 4,562 миллиарда.
Об этом говорится в отчете НБУ, передает FinClub.
Еще 166 млн грн вернули регулятору неплатежеспособные банки, поэтому суммарный долг "живых" и ликвидированных банков сократился на 3,208 млрд грн - до 41,35 млрд грн.
Стоит отметить, что на 1 января 2020 года платежеспособные банки задолжали НБУ 7,621 млрд грн, в том числе ПриватБанк должен был вернуть 7,721 млрд грн, а Мисто Банк - 104 млн грн.
Другие банки уже давно рассчитались по кредитам рефинансирования НБУ.
ПриватБанк не спешил возвращать всю сумму кредитов рефинансирования, поскольку НБУ стремился взыскать долг ПриватБанка с его поручителей, которые были связаны с бывшими владельцами.
Например, НБУ взыскал 21,8 млн грн с Никопольского завода ферросплавов, который затем в порядке регресса взыскал эти средства с ПриватБанка.
Кроме этого, Верховный Суд заблокировал НБУ взыскания долга ПриватБанка с компании Коломойского.
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