Приватбанк вернул НБУ 3 миллиарда долга

Долг платежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования 27 февраля сократился на 3,042 миллиарда гривень - с 7,604 миллиарда до 4,562 миллиарда.

Об этом говорится в отчете НБУ, передает FinClub.

Еще 166 млн грн вернули регулятору неплатежеспособные банки, поэтому суммарный долг "живых" и ликвидированных банков сократился на 3,208 млрд грн - до 41,35 млрд грн.

Стоит отметить, что на 1 января 2020 года платежеспособные банки задолжали НБУ 7,621 млрд грн, в том числе ПриватБанк должен был вернуть 7,721 млрд грн, а Мисто Банк - 104 млн грн.

Другие банки уже давно рассчитались по кредитам рефинансирования НБУ.

ПриватБанк не спешил возвращать всю сумму кредитов рефинансирования, поскольку НБУ стремился взыскать долг ПриватБанка с его поручителей, которые были связаны с бывшими владельцами.

Например, НБУ взыскал 21,8 млн грн с Никопольского завода ферросплавов, который затем в порядке регресса взыскал эти средства с ПриватБанка.

Кроме этого, Верховный Суд заблокировал НБУ взыскания долга ПриватБанка с компании Коломойского.